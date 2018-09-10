В Румынии автомобиль столкнулся с поездом, есть жертвы

В Румынии на одном из железнодорожных переездов уезда Тимишоара в результате столкновения товарного поезда с легковым автомобилем погибли четыре человека. Об этом сообщили в инспекции по чрезвычайным ситуациям страны, передает во вторник, 9 октября, Укринформ.
"По предварительной информации, мужчина, который был за рулем автомобиля, не подстраховался на железнодорожном переезде, в результате чего товарный поезд столкнулся с легковым автомобилем", - говорится в сообщении.
Известно, что, кроме водителя, в автомобиле находились еще три женщины.
По данным представителей Румынской железной дороги, на момент аварии вся сигнализация на переезде работала.
Сейчас на месте аварии работают спасатели и пожарные. Продолжаются дополнительные следственные мероприятия.
Ранее в поселке Покотиловка Харьковской области на одноименной железнодорожной станции грузовой поезд наехал на 51-летнего мужчину, который сидел на рельсах.
Также сообщалось, что в Южно-Африканской Республике в результате столкновения двух поездов в Йоханнесбурге пострадали более 300 человек.
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Источник: korrespondent.net
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