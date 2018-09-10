В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки

Болгарские правоохранители задержали предполагаемого убийцу журналистки Виктории Мариновой. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает Darik News.

Задержанный - иностранный гражданин.

По неподтвержденной информации, речь идет о гражданине Румынии с паспортом Молдовы.

Подозреваемого допрашивают в полиции города Русе.

Напомним, журналистку убили в городе Русе. Труп Мариновой нашли в парке.

Позже стало известно, что Маринова перед смертью подверглась изнасилованию.

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Источник: korrespondent.net