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09. 10. 2018

В Македонии правительство начало процедуру изменения названия страны

В Македонии правительство на внеочередном заседании приняло предложение о конституционных изменениях, касающихся изменения названия страны на Северную Македонию. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщило Balkan Insight.

"Правительство предложило парламенту четыре поправки к Конституции", - заявил представитель правительства Мили Босняковский.

Отмечено, что первое изменение состоит в добавлении к названию страны прилагательного Северная. Второе изменение касается преамбулы Конституции с более подробным обоснованием государственности Македонии. Третья и четвертая поправки касаются взаимоотношений Македонии с соседними странами и диаспорой.

Как сообщается, 9 октября парламент Македонии должен принять предложение к рассмотрению и составить график его прохождения в сессионном зале.

При этом для принятия конституционных изменений необходимы две трети голосов депутатов. Однако основная оппозиционная сила VMRO-DPMNE заявила, что не будет голосовать за изменения, поскольку их не принял народ.

Ранее в Македонии признали несостоявшимся референдум по вопросу подписания договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября.

Напомним, 17 июня 2018 года правительство Греции подписало с Республикой Македония договор, которым согласовано ее переименование в Республику Северная Македония.

Ранее Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того как будет окончательно урегулирован вопрос о ее переименовании.

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Источник: korrespondent.net

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