Над складами в Ичне беспилотников не было - ВСУ

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины опровергли информацию о замеченном беспилотнике возле Ични Черниговской области до взрывов на арсенале. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 9 октября.

"В сети интернет имеет место распространение информации по поводу якобы замеченного БПЛА в районе арсенала вблизи населенного пункта Ичня и то, что он стал причиной взрыва. Сообщаем, что по результатам анализа воздушной обстановки, в течение двух дней в воздушном пространстве над местом события ни один БПЛА выявлен не был", – сказано в сообщении.

Отмечается, что вблизи месторасположения арсенала проходят воздушные пути, "по которым летают трассовые самолеты, которые при недостаточной видимости могут быть восприняты за беспилотный летательный аппарат".

Напомним, в ночь на 9 октября начались взрывы и пожар на территории 6 арсенала в Ичне. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

В Генштабе заявили о четырех подрывах на складах, после которых начались пожары с последующей детонацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net