Сенцов стал финалистом премии Сахарова

Финалистами премии имени Андрея Сахарова стали заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов, 11 неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море и общественный активист из Марокко Насир Зефзафи.
Об этом сообшается на сайте Европарламента во вторник, 9 октября.
Отмечается, что финалисты премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова были выбраны комитетами по иностранным делам и развития.
"Лауреат этого года будет выбран 25 октября президентом Европарламента Антонио Таяни и лидерами политических групп. Премия в размере 50 тысяч евро будет вручена на церемонии в парламенте в Страсбурге 12 декабря", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Сенцов стал номинантом на премию Сахарова. Украинца выдвинула крупнейшая фракция в Европарламенте – Европейская народная партия.
Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Олега Сенцова на на соискание Нобелевской премии мира. Документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.
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Источник: korrespondent.net
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