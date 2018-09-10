Из-за взрывов в Ичне горели несколько зданий

Вблизи пожара на артскладах в Ичне Черниговской области имеются значительные разрушения нескольких зданий. Об этом во вторник, 9 октября, сообщил заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Сергей Сергиенко, пишет РБК-Украина.

По его словам, из-за попадания боеприпасов загорелись три дома в Ичне.

"На сегодняшний день разрушений в городе Ичня значительных нет. Когда мы выезжали в 7:00, в начале 8:00, у нас было три пожара. По предварительной информации, было попадание в три дома, которые находятся на окраине города", - сообщил Сергиенко.

Также есть информация о разрушении в селе Августовка.

"Мы располагаем информацией, что в селе Августовка есть значительные разрушения. Ведь возле населенного пункта были взрывы. Свидетели, которые вывозили людей откуда, рассказали, что там есть разрушения", - добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГСЧС займутся разминированием 16-километровой зоны в районе города Ичня Черниговской области.

Также в Генштабе заявляли о четырех подрывах на складах, после которых начались пожары с последующей детонацией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net