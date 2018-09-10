Ущерб от взрывов под Ичней оценили в миллиарды

На складах Минобороны в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся. Cтоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов. Об этом заявил депутат Верховной Рады и член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в эфире телеканала Прямой во вторник, 9 октября.
"Трагедия в том, что Украина в очередной раз потеряет боеприпасы, стратегический запас, который стоит сотни миллионов долларов и который в Украине не производят. Там сейчас взрываются дефицитные снаряды для 122 мм гаубиц, снаряды для реактивных систем Град - это то, что в Украине не производится", - сказал Геращенко.
Депутат отметил, что о неудовлетворительном состоянии складов возле Ични было известно, так как после пожара на складах в Калиновке Винницкой области были опубликованы фото, на которых было видно, что часть снарядов хранятся под открытым небом.
"Президент Украины, как верховный главнокомандующий после уже пятого инцидента взрыва на складах, думаю, должен дать оценку качеству работы сотрудников Генерального штаба и сделать кадровые выводы", - добавил Геращенко.
В то же время, в Генштабе ранее заявили, что на складах взрываются боеприпасы для стрелкового оружия.
Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.
В Генштабе заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.
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Источник: korrespondent.net
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