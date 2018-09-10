Землетрясение в Индонезии: гуманитарным организациям закрыли доступ

Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций, оказывающих помощь в ликвидации последствий землетрясения, покинуть пострадавшие районы. Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам стихийного бедствия, сообщает Reuters во вторник, 9 октября.

"Иностранным гражданам, которые работают с иностранными НПО, не допускается вести какую-либо деятельность на нарушенных участках", - заявили в Нацагентстве.

Иностранным организациям также было приказано проследить, чтобы их сотрудники покинули зону землетрясения.

Индонезия традиционно с неохотой полагается на помощь извне. Правительство страны избегает иностранной помощи во время землетрясения на острове Ломбок этого года.

Однако Индонезия все-таки приняла помощь из-за рубежа, чтобы справиться с последствиями землетрясения и цунами 28 сентября на острове Сулавеси, в результате которых погибли около двух тысяч человек и еще пять тысяч пропали без вести.

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Источник: korrespondent.net