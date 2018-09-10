Лента RSS
Подписаться на ленту
09 октября 2018, вторник, 17:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,47
09. 10. 2018

Землетрясение в Индонезии: гуманитарным организациям закрыли доступ

Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций, оказывающих помощь в ликвидации последствий землетрясения, покинуть пострадавшие районы. Об этом заявили в Национальном агентстве по вопросам стихийного бедствия, сообщает Reuters во вторник, 9 октября.

"Иностранным гражданам, которые работают с иностранными НПО, не допускается вести какую-либо деятельность на нарушенных участках", - заявили в Нацагентстве.

Иностранным организациям также было приказано проследить, чтобы их сотрудники покинули зону землетрясения.

Индонезия традиционно с неохотой полагается на помощь извне. Правительство страны избегает иностранной помощи во время землетрясения на острове Ломбок этого года.

Однако Индонезия все-таки приняла помощь из-за рубежа, чтобы справиться с последствиями землетрясения и цунами 28 сентября на острове Сулавеси, в результате которых погибли около двух тысяч человек и еще пять тысяч пропали без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

По призывному вою самки экскаватора я понял, что воды сегодня не будет...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.