Германия выслала в Украину 11 соискателей убежища

Власти федеральной земли Бавария выслали 11 граждан Украины, которые просили в Германии политическое убежище. Они были доставлены в Киев накануне на самолете, зафрахтованном земельным правительством в Мюнхене.

Об этом сообщил во вторник, 9 октября, официальный представитель баварского ведомства по вопросам предоставления убежища и возвращения на родину.

По его словам, депортация была согласована с федеральными властями. Кроме того, в тот же день три претендента на статус беженцев были высланы в Италию на рейсовых самолетах – два человека в Милан и один – в Неаполь. Их высылка осуществлена на основании Дублинского соглашения, предполагающего, что ответственность за беженца несет то государство Евросоюза, в котором он впервые оказался на территории ЕС.

Ранее Высший административный суд Баварии удовлетворил ходатайство дипломированной медсестры из Донбасса, депортированной из Германии, и разрешил ей вернуться в страну. Решение суда распространяется также на членов ее семьи.

Также сообщалось, что власти Эстонии выслали четырех украинцев, которые нелегально работали на одной из строек возле города Раквере.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net