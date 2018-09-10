В Польше задержали пьяного украинца, который вез семь человек

Полиция польского города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который был пьян, однако вез на работу семерых пассажиров – таких же нетрезвых. Об этом сообщает Польское радио во вторник, 9 октября.

"Полиция города Красник в Люблинском воеводстве задержала водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который вез на работу семерых пассажиров. Проверка алкометром показала, что 31-летний гражданин Украины был под воздействием алкоголя, так же как его пассажиры", - отметили в СМИ.

Инцидент произошел сегодня утром на магистральной дороге №19 микроавтобус. Во время проверки алкометр обнаружил в крови водителя 0,6 промилле.

В такой ситуации поездку мог продолжить один из семи пассажиров, однако это также было невозможно. Несмотря на наличие у каждого водительских прав, все они находились в нетрезвом состоянии.

Водителя задержали за вождение транспортным средством в нетрезвом состоянии - теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее в польском городе Собене-Езьори в Мазовецком воеводстве 35-летний гражданин Украины с топором напал на прохожих.

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Источник: korrespondent.net