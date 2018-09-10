Венгерские паспорта для украинцев: на Закарпатье проверят чиновников

В Закарпатской областной государственной администрации намерены выяснить, являются ли обладатели венгерских паспортов из списка Миротворца госслужащими. Об этом сообщил Ярослав Галас, заместитель председателя Закарпатской ОГА, пишет Укринформ во вторник, 9 октября.
В базу Миротворца внесли более 300 госслужащих и депутатов Закарпатья, которые получили венгерские паспорта. По словам Галаса, эту информацию проверят.
"Мы не знаем, откуда эти данные, и мы не можем проверить достоверность этой информации из списка Миротворца в отношении лиц, о которых там говорится как о владельцах венгерских паспортов, находящихся на госслужбе. Но в области проверят данные списка Миротворца - это сделать легко с опубликованными фамилиями. Другое дело, что не все люди из списка Миротворца являются госслужащими - некоторые просто депутаты, а закон запрещает двойное гражданство только для госслужащих ", - сказал Галас.
Он отметил, что в списке Миротворца в отношении владельцев паспортов встречается имя чиновника, которого в 2016 году председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль уволил с должности начальника управления образования Береговской РГА - именно из-за факта обнаружения у него венгерского паспорта.
Ранее появилось видео, снятое в консульстве в Берегово. На нем видно мужчину, который помогает принять присягу, и женщину, которая инструктирует тех, кто получил паспорта Венгрии, скрывать этот факт от украинской власти.
Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.
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Источник: korrespondent.net
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