Названа страна с наибольшим количеством зарядных станций для электрокаров

В Нидерландах насчитывается 19,3 зарядных станций на 100 километров, что намного опережает все другие проанализированные страны. Об этом свидетельствуют данные отчета аудиторской компании KPMG.

Аудиторы оценили готовность стран к автономным транспортным средствам, а также рассмотрели количество пунктов зарядки для электрических транспортных средств на 100 километров асфальтированной дороги в разных странах.

По данным голландского Bond van Automobielhandelaren en Garagehouders, в 2011 году в стране было 1 826 зарядных станций для электромобилей, а сегодня - это 33 607 штук.

В отчете KPMG отмечается, что Китай имеет 3,5 станции на 100 км, Соединенное Королевство - 3,1 станции на 100 км, опередив показатель Германии в 2,8 станций на 100 км.

Несмотря на то, что в 2016 году в Японии было больше зарядных пунктов для электромобилей, чем АЗС, страна по-прежнему отстает от других развитых стран в рейтинге с показателем в 2,3 зарядных устройств на 100 км.

Ранее сообщалось, что число электромобилей в Европе в первом полугодии превысило 1 миллион, а к концу года должно достигнуть 1,35 миллиона.

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Источник: korrespondent.net