В Украине будут производить турецкие средства радиосвязи

Украина и Турция договорились о совместном производстве турецких средств радиосвязи на территории Украины. Соответствующий меморандум подписали государственная компания Спецтехноэкспорт и компания Aselsan, передает во вторник, 9 октября, пресс-служба госконцерна Укроборонпром.
Отмечено, что договоренности планируется реализовать по механизму офсетных обязательств между компаниями.
"Налаживание производства турецких систем радиосвязи в Украине позволит Министерству обороны Украины получить доступ к самым современным технологиям в сфере связи", - рассчитывают в концерне.
Как сообщается, подписание меморандума состоялось в рамках международной выставки Оружие и Безопасность.
В Укроборонпроме напомнили, что в декабре 2016 года Спецтехноэкспорт подписало с компанией Aselsan первое соглашение об импорте радиостанций УКВ связи на нужды Министерства обороны Украины, в рамках которой уже происходят поставки турецких изделий на нужды Минобороны.
Ранее стало известно, что Украина с помощью польских технологий готовит серийное производство взрывчатых веществ и пороха.
Также сообщалось, что госконцерн Укроборонпром по результатам прошлого года опустился в рейтинге мировых производителей оружия с 62 на 72 место.
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Источник: korrespondent.net
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