Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ

Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих в ходе манифестации в Париже. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает РИА Новости.
Отмечено, что пешая процессия мирных манифестантов двигалась по бульвару Распай, когда в самом начале колонны за считанные минуты появились хулиганы в черной одежде, капюшонах и респираторах. Несколько человек с улюлюканьем рванулись вперед, после чего в воздухе над бульваром повис едкий газ.
От него все люди на улице - как участники акции, так и случайные прохожие - начали сильно чихать и кашлять, из глаз полились слезы.
Как сообщается, вскоре хулиганы продолжили движение, громя по пути остановки. Но уже впереди по ходу движения колонны радикалов ожидал полицейский спецназ в полном обмундировании, который затем и окружил нарушителей спокойствия.
Отмечается, что масштабная манифестация противников государственной социальной политики - первая во Франции после лета - началась во вторник в Париже по призыву ряда крупнейших профсоюзов страны. Ожидается, что шествие пройдет по бульварам, а затем завершится на площади Италии. Длина запланированного маршрута составляет примерно 3,2 километра.
Сейчас на улицы вышли студенты, пенсионеры, железнодорожники, медики, соцработники, почтальоны, педагоги и представители других профессий. Недовольство участников шествия вызывает ситуация с их зарплатами и пенсиями. Люди требуют увеличения выплат. Также они выступают за конкретные мероприятия по установлению гендерного равенства между работниками, и за обеспечение равного доступа к образованию для всех.
Ранее около 10 тысяч представителей профсоюзов вышли 28 сентября на акции протеста в бельгийской столице Брюсселе. Они выступают против реформы, касающейся отпусков по болезни для чиновников.
Также сообщалось, что полиция разогнала участников антиправительственного протеста, оставшихся ночевать возле памятника Штефана чел Маре в центре Кишинева (Молдова).
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Источник: korrespondent.net
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