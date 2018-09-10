В Украине представили альтернативу системе Град

Шепетовский ремонтный завод представил на выставки Оружие и безопасность в Киеве.новую боевую машину БМ-21 УМ Берест. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
"Берест предназначен для замены БМ-21 Град, которая стоит на вооружении Вооруженных сил Украины. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют Бересту ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО", - говорится в сообщении.
Одной из особенностей Береста стала цифровая система управления огня, которая проводит подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку, не покидая кабины. Отмечается, что благодаря этому расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения.
Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в Граде.
Берест установлен на новом шасси от КрАЗ – 5401НЕ с колесной формулой 4х4. Новое шасси имеет компоновку "кабина над двигателем" и оборудовано двухрядной четырехдверной кабиной, которая позволяет разместить расчет и всю необходимую аппаратуру управления огнем.
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Кроме того, Берест, по сравнению с Градом, имеет значительно меньшую стоимость и большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня, заявляют в Укроборонпроме.
На этой же выставке Житомирский бронетанковый завод продемонстрировал модернизированный бронетранспортер БТР-70, который получил название БТР-70Д (GM).
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Источник: korrespondent.net
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