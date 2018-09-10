В Украине показали модернизированный БТР-70

Житомирский бронетанковый завод модернизировал бронетранспортер БТР-70. Машина получила название БТР-70Д (GM) и впервые демонстрируется во время выставки Оружие и безопасность в Киеве.

Об этом сообщает Укроборонпром во вторник, 9 октября.

Обновленная боевая машина – БТР-70Д (GM) – получила новые двигатели от американской корпорации General Motors и боевой модуль Дельта с 23-мм автоматической пушкой и цифровой системой управления огнем, – говорится в сообщении.

Специалисты завода при модернизации боевой машины сосредоточились на замене устаревших советских двигателей на новые, более мощные и экономичные.

Благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л.с., что на 50 л.с. больше обычного БТР-70. А максимальная скорость – на 20 км/ч больше, до 100 км/ч.

Также отмечается, что боевой модуль Дельта оснащен современной цифровой многофункциональной системой управления огнем с тепловизионной камерой, лазерным дальномером, стабилизатором вооружения и системой захвата и сопровождения целей.

На БТР-70Д могут быть установлены другие боевые модули, в зависимости от желания заказчика.

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Ранее в Украине завершилась программа модернизации бронетранспортера БТР-60ПБ, который получил название БТР-60МК. На нем используется новый боевой модуль, разработанный Николаевским бронетанковым заводом.

Напомним, в Украине испытали модернизированный танк Т-72АМТ. Он вооружен ракетами Комбат, которые пробивают до 750 мм брони и могут уничтожить самую защищенную вражескую бронетехнику.

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Источник: korrespondent.net