НАТО расширяет масштаб военных учений в Норвегии

В военных учениях НАТО Trident Juncture примет участие авианосец США Гарри Трумэн. Об этом командующий военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго заявил в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Кроме того, число участников маневров, которые пройдут c 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, а также в Балтийском море и Северной Атлантике, увеличено на 5000 человек. Таким образом, в учениях будут задействованы около 50 тысяч военных из 31 страны, а также порядка 150 самолетов и 60 кораблей.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг особо выделил оборонительный характер маневров. Мероприятие, имитирующее ответ альянса на вооруженное нападение на одного из его участников, не направлено против России, подчеркнул Столтенберг.

Стоит отметить, что НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года. Всем государствам из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отправили приглашения, чтобы эти страны могли послать на учения своих наблюдателей.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net