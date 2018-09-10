На складах под Ичней продолжаются взрывы - ГСЧС

В районе шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба Ичнянского района Черниговской области продолжаются взрывы, из-за чего ликвидация последствий ЧП пока не началась. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает ГСЧС в Facebook.

На месте происшествия сосредоточены силы и средства общей численностью 764 человека и 163 единицы техники. На случай осложнения оперативной обстановки создали резерв численностью 109 человек и 23 единицы пожарной техники.

Кроме этого, приведены в готовность два пожарных самолета, медицинские самолет и вертолет и в резерве на железнодорожных станциях Прилуки, Конотоп, Нежин, Киев-пассажирский, Дарница, Полтава и Кагамлыцкая находятся 7 пожарных поездов.

"В настоящее время на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности... После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Черниговской ОГА сообщили, что несмотря на снижение интенсивности взрывов, местным жителям возвращаться домой рано.

По информации ОГА, ни один человек в результате взрывов в области не пострадал. Соответствующие службы держат постоянную связь с пунктами приема граждан, изучают их насущные потребности.

Ранее в Генштабе сообщили, что интенсивность детонации снизилась до одного взрыва в минуту. Очаги пожара локализованы.

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Источник: korrespondent.net