ГФС заявила о кибератаке на свой сайт

Государственная фискальная служба Украины сообщила о DoS-атаках на электронный кабинет налогоплательщика с 18:00 в понедельник, 8 октября, и на официальный веб-портал ведомства с 9:00 во вторник, 9 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что кибервмешательство привело к недоступности ресурсов электронного кабинета и официального портала для некоторых пользователей.

"В соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти по вопросам защиты государственных информационных ресурсов ГФС, безотлагательно было проинформировано Администрацию Госспецсвязи о случаях DoS-атак", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, что в Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома.

Также ранее СБУ заявила о блокировании кибератаки на хлоропереливную станцию в Днепропетровской области.

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Источник: korrespondent.net