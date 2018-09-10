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09. 10. 2018

В Одесской области еще одна вспышка гепатита среди школьников

В коммунальном учреждении Ширяевский образовательный комплекс №1 зафиксирован случай групповой заболеваемости гепатитом А.

Об этом накануне сообщил лабораторный центр Минздрава в Одесской области.

Отмечается, что заболели четыре ученика из разных классов. У трех из них диагноз уже подтвержден лабораторно.

"Заболеваемости способствовало несоблюдение учениками правил личной гигиены. В очаге проводится комплекс необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, в Одесской области в одной из школ девять учеников заболели вирусным гепатитом. Предварительной причиной названо нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов.

Напомним, около двух миллионов украинцев инфицированны вирусом гепатита С. Многие из них даже не подозревают о своей болезни.

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Источник: korrespondent.net

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