Трамп отправил в отставку постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны в ООН Никки Хейли, сообщает во вторник, 9 октября, издание Axios со ссылкой на два источника.

По словам источников, на прошлой неделе Хейли обсуждала свою отставку с главой государства. Согласно имеющейся информации, некоторые высокопоставленные чиновники США, занимающиеся внешней политикой страны, были сильно удивлены этой новостью.

Позже Трамп подтвердил отставку Хейли.

По словам главы государства, Хейли покинет занимаемый пост в конце этого года. Он уточнил, что постпред уведомила его о желании оставить занимаемую должность полгода назад.

Отмечается, что Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию в другом качестве. Он также пообещал назвать ее преемника на посту постпреда США в ООН в течение двух-трех недель.

Ранее сообщалось, что Сенат США поддержал предложенную Трампом кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда страны.

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Источник: korrespondent.net