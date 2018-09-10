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09. 10. 2018

Глава КНДР приехал на встречу с Помпео на санкционном Rolls Royce

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал на встречу с государственным секретарем США Майклом Помпео на автомобиле Rolls Royce Phantom, ввоз которого в КНДР запрещен американскими санкциями. Об этом в понедельник, 8 октября, сообщило издание The Drive.

Отмечено, что Помпео приехал в Северную Корею, чтобы обсудить дальнейшие шаги по денуклеаризации.

"Встреча представителей двух стран была зрелищной - Помпео ждал в холле, а Ким приехал на санкционном авто и прошел по ковровой дорожке", - пишет издание.

При этом отмечается, что появление автомобиля перед госсекретарем США, скорее всего, было не случайностью, а Ким, таким образом, хотел показать бесполезность американских санкций против КНДР.

Напомним, США отказываются снимать санкции с Северной Кореи, заявляя, что только обещания о денуклеаризации для этого недостаточно.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".

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Источник: korrespondent.net

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