ПАСЕ отложила изменение санкционных правил

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год. Об этом сообщает Европейская правда.

Для изменений санкционных правил нужно было бы иметь поддержку двух третей депутатов, но дебаты показали, что в зале нет достаточно голосов для изменения.

Отмечается, что неуспешное голосование означало бы, что резолюция "убита". Чтобы избежать этого, докладчик Петра де Суттер предложила прекратить дебаты.

"Я услышала очень эмоциональные аргументы, даже гнев. Были и конструктивные аргументы. И мы видим, что голосов нет. Поэтому я предлагаю отложить дискуссию до января", - пояснила она.

За предложение докладчика проголосовали 99 депутатов, против 79, еще 16 воздержались.

Украинские депутаты расценили этот итог голосования как успех.

Напомним, накануне во Франции началась сессия ПАСЕ. Наиболее резонансный вопрос, который запланирован к рассмотрению - отмена санкций против российской делегации.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла заявление по возвращению РФ в ПАСЕ. Депутаты осудили попытки снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации РФ в ПАСЕ в обход резолюций Ассамблеи.

Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net