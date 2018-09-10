Порошенко требует проверить всех охранников склада в Ичне

Президент Украины Петр Порошенко ожидает "быстрых и ответственных" результатов расследования взрывов на военном арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области. Об этом президент сказал во время совещания с силовиками, информирует пресс-служба главы государства вечером во вторник, 9 октября.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - подчеркнул он.

Порошенко также отметил, что учитывая близость Черниговской области к российской границе, не случайно основной версией Служба безопасности Украины и Военная прокуратура назвала диверсию.

"Ситуация, когда одновременно случаются подрывы трех складов, а за 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранились не стрелковое оружие или раскомплектованные боеприпасы, а именно реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования", - сказал президент.

Он также подчеркнул, что виновные в инциденте должны быть привлечены к ответственности. Президент считает, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы

"Никто из тех, кто своей халатностью допустил это, восстановлен не будет...Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", - добавил Порошенко.

Ранее ущерб от взрывов под Ичней оценили в миллиарды гривен.

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Источник: korrespondent.net