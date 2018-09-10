Взрывы в Ичне: СБУ рассматривает три версии

Служба безопасности Украины рассматривает три версии причин взрывов на складах боеприпасов вблизи населенного пункта Ичня Черниговской области. Об этом СБУ отчиталась президенту Петру Порошенко во вторник, 9 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Основная из них - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе сообщили, что интенсивность детонации снизилась до одного взрыва в минуту. Очаги пожара локализованы.

Как сообщалось, взрывы на территории 6 арсенала в Ичне начались в ночь на 9 октября. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.

В Генштабе заявили о четырех подрывах на складах, в результате чего начались пожары с последующей детонацией.

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Источник: korrespondent.net