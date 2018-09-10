Журналистку в Болгарии мог убить румын украинского происхождения

Полиция Болгарии задержала гражданина Румынии украинского происхождения по подозрению в причастности к убийству тележурналистки Виктории Мариновой. Об этом сообщил директор регионального управления Министерства внутренних дел Болгарии Теодор Атанасов, передает во вторник, 9 октября, Darik News.

Отмечено, что полиция задержала 30-летнего мужчину и его доставили в управление для допроса.

"Следствие проверяет причастность многих людей к совершению преступления. В Русе был задержан гражданин Румынии украинского происхождения, его алиби проверяется", - доложил Атанасов.

Ранее болгарские СМИ сообщали, что полиция задержала подозреваемого, у которого двойное гражданство Румынии и Молдовы.

Напомним, журналистку убили в городе Русе. Труп Мариновой нашли в парке.

Позже стало известно, что Маринова перед смертью подверглась изнасилованию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net