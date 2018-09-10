В Крыму восемь человек отравились грибами в церкви

В аннексированном Крыму восемь человек отравились, вероятно, грибами в одном из храмов в Симферополе. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает со ссылкой на информированный источник Интерфакс.

"Восемь человек почувствовали недомогание", - отметил собеседник агентства.

В то же время представитель так называемого "минздрава" Крыма сообщил агентству, что в больнице находятся четыре человека, не уточнив, чем они отравились.

"Восемь человек отравились, из них четверо госпитализированы", - доложил он.

Как сообщается, на данный момент представители Роспотребнадзора занялись расследованием этого инцидента.

Ранее в реанимацию Львовской областной больницы попали трое жителей Городокского района, которые отравились грибами.

Также сообщалось, что в Днепре семилетний мальчик отравился грибами и скончался.

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Источник: korrespondent.net