Ураган Майкл с приближением к Флориде набирает силу

Ураган Майкл в Мексиканском заливе усилился до второй категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, и жители штата Флорида вскоре столкнутся с ударом стихии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный центр ураганов США во вторник.

"Ураган "Майкл" усилился до второй категории мощности; средняя скорость ветра составляет 160 км/час, а (максимальная) достигает 185 км/ч", - говорится в сообщении центра.

В настоящий момент Майкл находится в 635 км от города Панама-Сити во Флориде и смещается в его сторону со скоростью 19 км/ч.

Метеорологи полагают, что в среду ураган достигнет побережья Флориды. К тому времени он может еще усилиться - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Губернатор Флориды Рик Скотт заявил, что Флорида "на сто процентов" готова к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трапом по телефону.

Ранее Скотт объявил режим чрезвычайного положения в 34 округах Флориды.

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Источник: korrespondent.net