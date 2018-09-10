Не только в Украине. Убийства журналистов в Европе

В Болгарии убили 30-летнюю тележурналистку Викторию Маринову. Она умерла от травм головы и удушения, перед смертью ее изнасиловали.

Перед этим нападения на журналистов были в Словакии и Мальте. Там они привели к акциям протеста. При этом нападавших быстро нашли.

Корреспондент.net собрал истории об убийствах журналистов в Европе.

Случай в Болгарии

Тело Виктории Мариновой обнаружил прохожий в парке города Русе вблизи Дуная — полиция установила, что женщина совершала там пробежку. После нападения на Маринову пропали некоторые ее вещи: очки, мобильный телефон, ряд предметов одежды и ключи от машины. При этом сам автомобиль, который был припаркован неподалеку от места убийства, не угнали.

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил, что на месте преступления собраны образцы ДНК. Полиция начала опрашивать родственников и коллег погибшей журналистки, а также пациентов психиатрической лечебницы, расположенной рядом с местом, где нашли тело женщины. Прокурор Русе Георги Георгиев заявил о проверке всех версий убийства Мариновой — в том числе связанных с ее профессиональной деятельностью.

Виктория Маринова

Маринова была административным директором и ведущей частного канала TVN в Русе. Незадолго до смерти она запустила ток-шоу "Детектор"; 30 сентября в эфир вышел его, по всей видимости, единственный выпуск. Гостями Мариновой стали сотрудник болгарского издания Bivol.bg Димитар Стоянов и член румынского журналистского объединения RISE Project Аттила Биро. Они расследовали хищения при реализации инфраструктурных проектов, финансируемых Евросоюзом. «TVN был одним из немногих болгарских СМИ, которые рассказывали про наши расследования», — заявил Politico редактор Bivol.bg Атанас Чобанов.

Владелец Bivol.bg Асен Йорданов в свою очередь рассказал AFP, что его издание получило информацию об опасности, грозящей журналистам из-за расследования, о котором шла речь в эфире Мариновой. «Смерть Виктории, жестокость ее убийства, — это казнь. Это должно было стать чем-то вроде предупреждения», — считает Йорданов. Один из журналистов TVN заявил агентству, что сотрудники канала опасаются за свою безопасность после убийства Мариновой, хотя перед смертью она не сообщала об угрозах.

Мальта

В октябре 2017 года на Мальте в результате взрыва погибла Дафна Каруана Галиция. Перед смертью она расследовала программу выдачи мальтийского гражданства в обмен на инвестиции.

Журналистка писала о коррупции среди высокопоставленных чиновников, контрабанде, наркотиках, игорном бизнесе — смерти ей могли желать многие.

Спустя два месяца после гибели Галиции полицейские задержали предполагаемых убийц и установили, как именно она была убита. Задержанные — хорошо известные в криминальном мире люди. Однако не факт, что они действовали в собственных интересах.

Утром 16 октября 52-летний Альфред Деджорджо прикрепил к днищу автомобиля Дафны Галиции взрывное устройство. Машина была припаркована неподалеку от ее дома. Деджорджо остался в окрестностях дома, чтобы наблюдать за перемещениями Галиции. Его старший брат, 54-летний Джордж в это время находился на своей яхте в море.

Когда Дафна Галиция села за руль и отъехала от дома, Альфред сообщил брату. Вскоре Джордж с другого телефона отправил SMS на передатчик, прикрепленный к взрывному устройству. В этот момент произошел взрыв; горящая машина съехала с дороги и остановилась в поле. Сын Дафны Галиции позднее рассказывал, что услышал взрыв и побежал посмотреть, что произошло: он нашел горящий остов машины и раскиданные взрывом части тела матери.

4 декабря 2017 года полицейские задержали 10 человек, связанных с убийством мальтийской журналистки. Семерых позднее отпустили под залог. Под арестом остались братья Деджорджо и 55-летний Винсент Мускат. Роль последнего в преступлении неизвестна. По данным итальянской газеты La Repubblica, рядом с местом взрыва, помимо одного из братьев Деджорджо, находились еще двое мужчин. Один помогал наблюдать за автомобилем, второй следил за тем, чтобы там, где взорвется автомобиль, не оказалось других людей. Сразу после взрыва все мобильные устройства, попавшие в поле зрения следователей, пропали из сети.

И братья Деджорджо, и Винсент Мускат хорошо известны полиции. В 2010 году Мускат участвовал в налете на отделение банка HSBC и в перестрелке с полицией, которая сорвала ограбление. Братья Деджорджо тоже проходили по тому делу, но обвинение им не предъявляли. Кроме того, в 2015-м братья были оправданы по делу о налете на сотрудников мальтийской компании, торгующей мясом. Мускат участвовал в этом налете; был ли он осужден, из сообщений СМИ неясно.

Следователи пока не знают, действовали ли убийцы мальтийской журналистки из своих интересов или же убийство им заказали. По данным издания Malta Today, они склоняются к тому, что заказчик поручил убийство одним людям, а те передали заказ другим, чтобы сложнее было отследить цепочку. Один из следователей анонимно сказал La Repubblica, что основная версия убийства — это публикации Дафны Галиции о контрабанде нефти из Ливии, поставке наркотиков и оружия.

Словакия

В феврале 2018 года в Словакии были убитыжурналист-расследователь Ян Кучак и его невеста. Полиция назвала заказчицей убийства предпринимательницу Алену Жужову — она связана с итальянской мафией, деятельность которой Куцяк расследовал перед смертью.

Тела Яна Кучака и его девушки Мартины Кушнировой нашли вечером 25 февраля 2018 года в их доме в селе Велка Мака возле города Трнава, в 65 км от Братиславы, после того, как родственники сообщили, что они не выходят на связь. Убийство произошло между 22 и 25 февраля. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала Яну Кучаку в грудь, его девушке - в голову. Убийство Кучака стало первым убийством журналиста за 25-летнюю историю Словакии.

Убийство Яна Кучака и его девушки заметно повлияло на политическую ситуацию в Словакии. Сначала из-за скандала вокруг убийства и их возможных связей с мафией на время расследования отказались от выполнения своих функций в правительстве помощница премьера Мария Трошкова и глава Совбеза Вильям Ясан. По данным СМИ, эти чиновники имели связи с представителем калабрийской мафии Антонином Вадалом, который живет в Словакии. 28 февраля министр культуры Словакии Марек Мадарич заявил, что уходит в отставку из-за убийства Кучака. Убийство также спровоцировало масштабные протесты против правительства.

Затем депутаты решили провести голосование о вотуме недоверия правительству премьер-министра Роберт Фицо. Фицо условиями своей отставки назвал отказ от досрочных выборов и согласие на работу коалиции в ее нынешнем составе. 15 марта, Президент Андрей Киска принял отставку Фицо и назначил на его пост Петера Пеллегрини, который раньше занимал пост вице-премьера в правительстве Фицо и тоже принадлежит к правящей партии SMER. Под руководством Пеллегрини было сформировано новое правительство. А 16 апреля министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер подал в отставку из-за длившихся в течение трех недель акций протеста с требованием полного расследования убийства Кучака.

В конце сентября правоохранительные органы Словакии провели несколько рейдов, в ходе которых были задержаны подозреваемые в убийстве журналиста. Всего сообщалось о восьми задержанных, в воскресенье 30 сентября суд отправил под арест четверых из них.

Официально фамилии арестованных не называли — полиция указала только их инициалы, однако словацкая пресса выяснила личности предполагаемых преступников. Заказчицей убийства, по версии полиции, является 44-летняя предприниматель Алена Жужова, а киллером — 40-летний бывший офицер полиции Томаш Сабо. Еще двое арестованных — родственник Сабо Мирослав Марчек и Золтан Андруско.

СМИ писали, что Жужова была связана с несколькими фирмами, действующими в Словакии в качестве прикрытия для отмывания денег калабрийской группировки «Ндрангета» — перед смертью Куцяк занимался расследованием ее деятельности.

За убийство киллер получил 70 тысяч евро: из них 50 тысяч были выплачены наличными, а еще 20 тысяч были зачтены в качестве оплаты долга киллера. Заказ на убийство, выяснило следствие, касался только одного человека — самого Кучака. Его невеста, убитая вместе с ним, просто оказалась не в том месте не в то время.

Источник: korrespondent.net