В Ивано-Франковске на площади перед зданием облгосадминистрации собрались несколько сотен работников образования и медицины, а также промышленников с плакатами в руках и школьными колокольчиками. Они требовали повышения зарплаты, передает во вторник, 9 октября, Блиц-Инфо.
По словам председателя Ивано-Франковской городской организации профсоюза работников образования Андрея Демьянчука, педагоги выделили основные проблемы, которые их больше всего волнуют.
"Первый и основной вопрос - недофинансирование системы образования города и области 27 и 48 миллионов соответственно. Еще один пункт - это нелепый формульный расчет, вызвавший несправедливый подход начисления зарплаты ко всем работникам образования. Работников дошкольной сферы, профтехобразования, внешкольников бросили на органы местного самоуправления, лишая их повышения зарплаты", - пояснил Демьянчук.
Среди требований - повысить размер зарплаты для педагогов на 10% с сентября, обеспечить установление первого тарифного разряда на уровне минимальной зарплаты, сохранить врачебно-фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, проводить индексацию зарплаты и др.
Cмотрите фотогалерею: В Ивано-Франковске учителя и врачи требовали повышения зарплат под ОГА
В свою очередь городской голова Руслан Марцинкив отметил, что город не сможет обеспечить врачей и медиков зарплатой.
"Если посчитать деньги за группу продленного дня, новые классы и прочее, то педагогам не хватает несколько миллионов гривен. В медицине ситуация еще хуже. Я обращался к правительству публично, но реакции нет. Ряд работ в городе не будет выполнено, иначе у нас не будем чем выплатить зарплаты. Мы экономим на всем. Если педагоги и медики прекратят работу, я их поддержу", - сказал мэр.
Также протестующие заявили, что 17 октября планируется общегосударственная забастовка профсоюзов.
Ранее в Черкассах из-за протестной акции, проходящей под стенами областной прокуратуры, полиция перекрыла движение по бульвару Шевченко.
Также сообщалось, что в Черновцах у здания управления патрульной полиции устроили пикет с требованием уволить руководителя патрульной полиции Артура Шкроба.
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Источник: korrespondent.net
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