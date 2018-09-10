Склады в Ичне были наполовину пусты - Полторак

На момент взрывов склады боеприпасов на шестом арсенале Минобороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области были заполнены на 50%. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак на совещании силовиков у президента Украины Петра Порошенко 9 октября, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Полторака, в 3.20 вторника одновременно были подорваны три хранилища арсенала, а через 20 минут – еще несколько. Министр подчеркнул, что наиболее дефицитные и критически важные для Вооруженных сил боеприпасы из шестого военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.

Также Полторак добавил, что по состоянию на 15.00 вторника в результате детонации пожар охватил около 30% арсенала.

Взрыв склада боеприпасов в Ичне. Онлайн-трансляция

Ранее сообщалось, что на складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся - стоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net