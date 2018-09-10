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09. 10. 2018

В Афганистане смертник подорвался на избирательном участке, есть жертвы

На юге Афганистана во время предвыборного митинга террорист-смертник подорвал себя - погибли восемь человек, включая кандидата в депутаты. Об этом сообщает агентство Reuters во вторник, 9 октября.

Как отмечает издание, среди погибших - кандидат в депутаты Салех Мохаммад Ачекзай. Также по меньшей мере 11 человек получили ранения.

"Террорист-смертник убил восемь человек в южной афганской провинции Гильменд, включая кандидата на будущих парламентских выборах", - говорится в сообщении.

В Афганистане вдвое увеличилось число жертв теракта

Ранее в результате атаки смертника в Афганистане погибли по меньшей мере 13 человек, еще более 40 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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