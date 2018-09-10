Нардепы Украины спели гимн в эфире росТВ

Члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы спели гимн Украины в прямом эфире телеканала Россия 1 в момент, когда российская телеведущая пыталась взять интервью у депутатов. Об этом видно на видеоролике, опубликованном во вторник, 9 октября, изданием Радио Свобода в Facebook.

В частности, на видео российская журналистка пытается взять комментарии у украинских нардепов, однако те в ответ начинают петь гимн. Ведущая не растерялась, и старалась вести дальше диалог в эфире. Депутаты, затролливжурналистку, дважды спели припев гимна и начали выкрикивать Слава Украине!

Среди представителей украинской делегации присутствовали Борислав Береза, Леонид Емец, Алексей Гончаренко, Мустафа Джемилев, Георгий Логвинский, Владимир Арьев и другие.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании во вторник, 9 октября, решила отложить решение вопроса изменений санкционных правил на следующий год.

Напомним, накануне во Франции началась сессия ПАСЕ. Наиболее резонансный вопрос, который запланирован к рассмотрению - отмена санкций против российской делегации.

На прошлой неделе Верховная Рада приняла заявление по возвращению РФ в ПАСЕ. Депутаты осудили попытки снятия ограничительных мер в отношении постоянной делегации РФ в ПАСЕ в обход резолюций Ассамблеи.

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Источник: korrespondent.net