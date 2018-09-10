В Индии министра обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам

Несколько журналисток обвинили государственного министра иностранных дел Индии Джаведа Акбара в сексуальных домогательствах. Об этом во вторник, 9 октября, сообщает NDTV.

В частности, журналистка Прия Рамани рассказала, что год назад хотела взять интервью у Акбара, в ответ он пригласил ее в гостиничный номер в городе Мумбаи. Во время интервью госминистр предлагал девушке выпить и сесть на кровать рядом с ним.

Как рассказала другая журналистка Шума Раха, она попала в такую ​​же ситуацию с Акбаром в гостинице в городе Калькутта.

Отмечено, что обвинения против Акбара были выдвинуты в рамках движения #MeToo, который осуждает домогательства и выступает в защиту их жертв.

Сам министр пока не ответил на обвинения, сейчас он находится с визитом в Нигерии.

Ранее советник президента США Дональда Трампа Келлиенн Конуэй заявила, что она стала жертвой сексуального насилия.

Также сообщалось, что исполнительный директор и президент американского телеканала CBS Лесли Мунвес ушел в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах.

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Источник: korrespondent.net