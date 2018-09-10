На арсенале в Ичне локализована треть пожара

На территории шестого арсенала Министерства обороны в Черниговской области локализовано 35% пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных сил Украины вечером во вторник, 9 октября.

Согласно сообщению, по состоянию на 19.00 оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия продолжает работу на территории арсенала.

"По оперативной информации, локализовано 35% пожара. Интенсивность взрывов составляет один взрыв на 4-5 минут. Всего привлечено к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации 230 военнослужащих и 43 единицы техники пожарных и инженерных подразделений Вооруженных сил Украины. В частности: пожарных танка ГПМ-54, пожарные автомобили, инженерные машины разграждения ИМР-2, беспилотные летательные аппараты для аэроразведки", – отметили в Генштабе.

Кроме того, сообщается, что все военнослужащие срочной службы были эвакуированы. Их не привлекают к ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Как сообщалось, на складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся - стоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net