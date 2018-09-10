ЕС призвал Минск ввести мораторий на смертную казнь

Европейские политики призвали власти в Минске ввести мораторий на смертную казнь. Беларусь является единственным государством на европейском континенте, в котором до сих порт применяется такая мера наказания.

Об этом заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во вторник, 9 октября.

И Евросоюз, и Совет Европы выступают за отмену высшей меры наказания во всем мире, подчеркнули политики во Всемирный день против смертной казни. Смертная казнь является "жестоким, варварским и унизительным методом и находится в противоречии с правом на жизнь", подчеркнули Могерини и Ягланд.

Европейский Союз и правительство Бельгии планируют провести в конце февраля 2019 года в Брюсселе 7-й Всемирный конгресс против смертной казни. Высшую меру наказания отменили все 28 членов ЕС и все 47 государств, входящих в Совет Европы.

Евросоюз осудил Беларусь за вынесение двух смертных приговоров/ Она остается единственной страной в Европе и СНГ, где до сих пор применяется смертная казнь. За последние 20 лет в Беларуси были расстреляны более 400 приговоренных к исключительной мере наказания. Последний приговор был исполнен в мае 2018 года.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net