Донецкая фильтровальная станция приостановит работу

Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водоснабжение Авдеевки, в среду, 10 октября, приостановит работу для проведения ремонта оборудования. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

"Вниманию жителей Авдеевки. Завтра днем будет остановлена Донецкая фильтровальная станция. Причина – ремонт оборудования", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Малыхина, запуск ДФС планируется на четверг, 11 октября.

Напомним, из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции 6 сентября прекратилось водоснабжение Авдеевки. Жителям начали подвоз питьевой воды. Водоснабжение города Авдеевка восстановили 13 сентября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net