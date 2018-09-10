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09. 10. 2018

Взрывы в Ичне: Украина привлечет экспертов НАТО

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полторак и министру иностранных дел Павел Климкин завершить переговоры с Североатлантическим альянсом по реализации специального трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию и эффективную охрану объектов хранения боеприпасов. Соответствующее поручение глава государства дал на совещании с силовиками, информирует пресс-служба Минобороны во вторник, 9 октября.

По словам Порошенко, на сегодняшний день в Украине нет ни одного современного склада, который бы отвечал стандартам НАТО.

"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал он.

Кроме того, членам НАТО будет передан подробный перечень необходимых материально-технических средств для обеспечения дальнейшей безопасности военных складов.

Президент поручил секретарю СНБО обеспечить надлежащее финансирование "по обеспечению периметра складов, и по строительству хранилищ, и по перевозке боеприпасов".

Как сообщалось, на складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся - стоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов.

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Источник: korrespondent.net

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