В ООН отреагировали на исчезновение саудовского журналиста

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека обеспокоен в связи с исчезновением в Стамбуле оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии Джамала Хашогги и считает, что случившееся имеет "очевидно насильственный характер". Об этом сообщила спикер совета Равина Шамдасани на брифинге в Женеве 9 октября, информирует Reuters.

По ее словам, если сообщения о смерти Хашогги после посещения им Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле правдивы, то "это действительно шокирует".

Шамдасани призвала Турцию и Саудовскую Аравию провести "оперативное и беспристрастное расследование" исчезновения Хашогги и представить выводы общественности.

Обе страны несут обязательства как в сфере уголовного права, так и по законодательству в области соблюдения прав человека, подчеркнула спикер.

Ранее СМИ, ссылаясь на полицию Турции, сообщили, что Хашкаджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие власти подозревают, что пропавший журналист может находиться в консульстве. Анкара вызвала саудовского посла и передала ему официальный запрос на обыск.

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Источник: korrespondent.net