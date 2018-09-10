В МИД рассказали, сколько моряков находятся в тюрьмах за рубежом

В тюрьмах за рубежом по состоянию на 9 октября содержатся почти 300 украинских моряков. Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
9 октября в МИД презентовали проект по предупреждению привлечения моряков к преступлениям на море, обеспечения защиты их прав на справедливое обращение во время криминальных производств, в местах досудебного содержания и в учреждениях отбывания наказаний.
Директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев отметил, что необходимость реализации проекта вызвана увеличением количества арестов правоохранителями иностранных государств украинских моряков по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов, а также в контрабанде взрывчатых веществ и табачных изделий в третьи страны.
"По состоянию на 9 октября более 290 украинских моряков содержатся в пенитенциарных учреждениях за рубежом", - сказал Погорельцев.
Председатель профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев добавил, что проблема втягивания моряков в преступления на море имеет глобальный характер и актуальна для большинства стран мира. В частности, суда с украинцами на борту задерживали в портах Греции, Италии, Франции, Испании, Ливии и Нигерии.
"Реализация проекта позволит создать действенные и эффективные механизмы предупреждения преступлений на море, а также обеспечить защиту прав моряков на справедливое обращение независимо от места их задержания", - добавили в консульской службе.
Ранее шесть граждан Украины были осуждены в Греции к различным срокам заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Восток.
Также сообщалось, что правоохранители Греции и Италии удерживают около 250 украинских моряков.
В Греции с начала года за перевозку нелегалов задержали 18 украинцев
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Источник: korrespondent.net
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