Ницой устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка

Детская писательница Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NEWSONE. Она была недовольна тем, что ведущая программы Большой вторник Диана Панченко отказалась переходить на украинский язык.
"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила Вас говорить на украинском", - обратилась она к ведущей.
Ницой заявила, что статью 10 Конституции о языке "давно объяснил Конституционный суд" и постановил, что "украинский язык - обязательное средство общения во всех сферах публичной жизни".
Ведущая возразила ей, сказав, что слова писательницы не соответствуют действительности. "Никто не запрещает мне говорить на русском языке в телеэфирах. Есть закон о квотах, который мы выполняем. Я попрошу Вас не нарушать регламент эфира", - высказалась Диана Панченко.
Лариса Ницой обвинила ее в невыполнении решения Конституционного суда и заявила, что ведущая "подводит себя под статью". После того, как ведущая отказалась переходить на украинский, Ницой не захотела принимать участие в эфире и ушла из студии.
Напомним, в законопроекте о государственном языке, поддержанном в первом чтении Верховной Радой, предусмотрена уголовная ответственность за унижение госязыка.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.