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10. 10. 2018

Ницой устроила скандал в прямом эфире из-за русского языка

Детская писательница Лариса Ницой со скандалом покинула студию телеканала NEWSONE. Она была недовольна тем, что ведущая программы Большой вторник Диана Панченко отказалась переходить на украинский язык.

"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила Вас говорить на украинском", - обратилась она к ведущей.

Ницой заявила, что статью 10 Конституции о языке "давно объяснил Конституционный суд" и постановил, что "украинский язык - обязательное средство общения во всех сферах публичной жизни".

Ведущая возразила ей, сказав, что слова писательницы не соответствуют действительности. "Никто не запрещает мне говорить на русском языке в телеэфирах. Есть закон о квотах, который мы выполняем. Я попрошу Вас не нарушать регламент эфира", - высказалась Диана Панченко.

Лариса Ницой обвинила ее в невыполнении решения Конституционного суда и заявила, что ведущая "подводит себя под статью". После того, как ведущая отказалась переходить на украинский, Ницой не захотела принимать участие в эфире и ушла из студии.

Напомним, в законопроекте о государственном языке, поддержанном в первом чтении Верховной Радой, предусмотрена уголовная ответственность за унижение госязыка. 

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Источник: korrespondent.net

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