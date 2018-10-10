В УПЦ КП отрицают заявление о получении Томоса

Обсуждение вопроса Томоса об автокефалии Украине возможно состоится только после отчета экзархов патриарха Варфоломея в Стамбуле. Оно запланировано на среду, 10 октября, сообщил глава информационного управления УПЦ КП Евстратий Зоря.

"Только сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томосу. Поэтому сообщение, что "Томос уже есть" - не соответствуют действительности, а информационно - вредны, потому что после волны "перемоги" пойдет волна "зрады", когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", – написал Зоря на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 9 октября, вечером.

Кроме того, он напомнил "дорожную карту" по получению Томоса.

Напомним, что вечером 9 октября ряд политиков сообщили, что Константинополь уже предоставил Украине Томос.

Ранее стало известно, что Томос об автокефалии Украинская поместная православная церковь может получить от Вселенского патриархата уже 9-11 октября 2018 года.

Перед этим в Константинопольском патриархате опубликовали 29-страничную текст Вселенский трон и церковь Украины - говорят документы, в котором обосновывается право Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.

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Источник: korrespondent.net