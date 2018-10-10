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10. 10. 2018

Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки освободят - СМИ

Задержанного гражданина Румынии по подозрению в причастности к убийству тележурналистки Виктории Мариновой освободят без предъявления обвинений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Болгарии.

"Наша работа продолжается. На данный момент нет никаких фактов и обстоятельств, которые мы можем объявить. Румынский гражданин должен быть освобожден", - сказали в полиции.

Ранее болгарские СМИ сообщали, что полиция задержала подозреваемого, у которого двойное гражданство Румынии и Молдовы.

Напомним, журналистку убили в городе Русе. Труп Мариновой нашли в парке.

Позже стало известно, что Маринова перед смертью подверглась изнасилованию.

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Источник: korrespondent.net

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