Взрывы на складе в Ичне сняли с воздуха

В Интернете обнародовали снятое с помощью дрона видео с места взрывов боеприпасов и пожара на арсенале Министерства обороны возле города Ичня Черниговской области.

Журналистам удалось зафиксировать на видео эпицентр пожара на военном складе.

Как сообщалось, на складах в Ичнянском районе Черниговской области взрывается стратегический запас боеприпасов, которые в Украине не производятся - стоимость уничтоженных боеприпасов составляет сотни миллионов долларов.

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Взрыв склада боеприпасов в Ичне. Онлайн-трансляция

Источник: korrespondent.net