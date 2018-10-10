Чиновников с двойным гражданством нельзя привлечь к ответственности - СБУ

Служба безопасности Украины не может привлечь к ответственности государственных служащих и чиновников с двойным гражданством. Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментируя информацию с сайта Миротворец о том, что более 300 госслужащих и чиновников в Закарпатской области имеют венгерские паспорта, пишет УНИАН.

Отвечая на вопрос, примет ли Служба безопасности меры в связи с двойным гражданством этих чиновников, она сказала: "А у нас есть в законодательстве ответственность за двойное гражданство?".

На уточняющее замечание, что речь идет не о рядовых гражданах, а о государственных служащих, пресс-секретарь СБУ отметила: "Мы в рамках своей компетенции можем их лишить доступа к гостайне, если они являются ее носителями. Все".

Вместе с тем Гитлянская добавила, что СБУ проведет проверку этих должностных лиц на предмет доступа к государственной тайне.

Ранее сайт Миротворец внес в базу чиновников, которые, по его данным, имеют венгерское гражданство. Всего были обнародованы в свободном доступе данные 313 человек.

Венгерские паспорта для украинцев: на Закарпатье проверят чиновников

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Источник: korrespondent.net