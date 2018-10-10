Порошенко подписал закон об обеспечении социальным жильем переселенцев

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" относительно условий обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц, передает пресс-служба админстрации президента.

Как отмечается, этот документ будет способствовать обеспечению реализации права взятия на социальный квартирный учет лиц из числа внутренне перемещенных.

"Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 октября было зарегистрировано 1 519 234 внутренне перемещенных лиц из Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Как сообщалось, суд запретил проверку переселенцев по месту регистрации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net