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10. 10. 2018

В квартиру активиста С14 бросили гранату - нардеп

В квартиру координатора С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство. Об этом написал в Facebook нардеп Игорь Луценко.

"Около часа назад в квартиру моего помощника на общественных началах Сергея Мазура с организации Сич было брошено взрывное устройство. Пострадал отец Сергея. Вынесло стекло окна. Предварительно, граната или взрывпакет", - написал он.

Игорь Луценко отметил, что возможной версией происшествия может быть общественная активность Мазура. 

Данную информацию подтвердил активист Виктор Далюк.

Про взрыв в квартире Мазура также написал лидер С14 Евгений Карась.

Также стало известно, что на место взрыва уже едут депутаты Рады и Киевсовета.

Ранее Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения для координатора организации С14 Сергея Мазура, которого подозревают в погроме лагеря ромов в Киеве.

Мазура на два месяца посадили под домашний арест 18 июля. После заседания суда представители С14 принесли мусор с Лысой горы под здание Голосеевского райуправления полиции. 

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Источник: korrespondent.net

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