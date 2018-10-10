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10. 10. 2018

Взрыв прогремел на НПЗ в Боснии и Герцеговине

Четыре человека госпитализированы в результате взрыва, который произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод на севере Боснии и Герцеговины во вторник, 9 октября. Об этом сообщает агентство SRNA со ссылкой на полицию.

По его данным, сейчас пожар на заводе локализован, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в городе Брод, который административно находится в северо-западной части Республики Сербской, произошел в 21:30 по местному времени. Это единственный нефтеперерабатывающий завод на территории Боснии и Герцеговины.

Ранее в США в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Сьюпириор штата Висконсин пострадали, по меньшей мере, 20 человек.

В Канаде взорвался НПЗ

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Источник: korrespondent.net

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