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10. 10. 2018

Google просят убрать сделанные с воздуха снимки тюрем Франции

Министр юстиции Франции Николь Беллубе обратилась к корпорации Google с просьбой убрать сделанные с воздуха снимки французских тюрем, в настоящий момент доступные в сервисах Google Maps и Google Earth. 

"Я направила в Google запрос о принятии мер, чтобы удалить [снимки] пенитенциарных учреждений", - сказала министр, добавив, что действий со стороны корпорации пока не последовало.

Беллубе подчеркнула, что, возможно, ей придется добиваться встречи с людьми, которые отвечают за эти вопросы.

По словам министра, ей кажется ненормальным, что в интернете можно найти изображения подобных учреждений.

Как ранее сообщалось, в Бельгии Министерство обороны объявило о готовности подать в суд на Google из-за отказа размыть изображения военных объектов страны на картах Google Maps.

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Источник: korrespondent.net

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