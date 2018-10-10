Трамп встретится с Ким Чен Ыном после выборов в Конгресс

Президент Дональд Трамп заявил, что новый саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. Об этом сообщила во вторник, 9 октября, пресс-служба Белого дома.

"Я просто не могу уехать сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о сроках новой встречи двух лидеров.

По его словам, невозможность устроить такую встречу в ближайшее время связана с плотным графиком президента, а также с необходимостью ездить по штатам и агитировать за сенаторов-республиканцев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявив по итогам, что поездка была "хорошей".

Также президент США Дональд Трамп уже объявлял: его встреча с Ким Чен Ыном пройдет "в очень скором времени".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net